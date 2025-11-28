Близкие озвучили приоритетную версию в деле о бесследном исчезновении россиян в тайге

Близкие заявили, что семья Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге в Красноярском крае, могла сбежать. SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн на ток-шоу «Малахов» поделилась такой приоритетной версией в деле россиян, передает портал Ngs24.ru.

Она допустила, что на Кутурчине пропавших нет. По словам сотрудницы, Усольцева могла повиноваться решению супруга, который якобы хотел от всех скрыться.

«Она все равно мужу доверяла очень и может, внезапно случилось, что она узнала про то, что они должны бежать уже в моменте», — сказала во время эфира Фурштейн.

Кроме того, ее навело на эти мысли то, что сын Усольцевой был равнодушен. Молодой человек заявил в полицию о пропаже родственников только тогда, когда Фурштейн забила тревогу.

SMM-специалист также рассказала, что до событий Усольцева нуждалась в клиентах. Даже на ее бесплатные сессии люди отказывались приходить, женщина оставалась без работы и денег.

На шоу впервые об исчезновении родственников высказался племянник Усольцевой — Илья Лунев. Он узнал о пропаже семьи «из телевизора».

До этого в поведении сына Усольцевой, пропавшей в тайге Красноярского края с супругом и дочерью, заметили странность.

Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли.