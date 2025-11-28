Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 28 ноября 2025Россия

Близкие озвучили приоритетную версию в деле о бесследном исчезновении россиян в тайге

Ngs24.ru: Близкие заявили, что Усольцевы могли сбежать, и в тайге их нет
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Близкие заявили, что семья Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге в Красноярском крае, могла сбежать. SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн на ток-шоу «Малахов» поделилась такой приоритетной версией в деле россиян, передает портал Ngs24.ru.

Она допустила, что на Кутурчине пропавших нет. По словам сотрудницы, Усольцева могла повиноваться решению супруга, который якобы хотел от всех скрыться.

«Она все равно мужу доверяла очень и может, внезапно случилось, что она узнала про то, что они должны бежать уже в моменте», — сказала во время эфира Фурштейн.

Кроме того, ее навело на эти мысли то, что сын Усольцевой был равнодушен. Молодой человек заявил в полицию о пропаже родственников только тогда, когда Фурштейн забила тревогу.

SMM-специалист также рассказала, что до событий Усольцева нуждалась в клиентах. Даже на ее бесплатные сессии люди отказывались приходить, женщина оставалась без работы и денег.

На шоу впервые об исчезновении родственников высказался племянник Усольцевой — Илья Лунев. Он узнал о пропаже семьи «из телевизора».

До этого в поведении сына Усольцевой, пропавшей в тайге Красноярского края с супругом и дочерью, заметили странность.

Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с ходу зашла в Лиман

    Посол США пришла на официальный прием в прозрачном наряде

    Назван смартфон с самой быстрой зарядкой

    Бывший муж блогера Лерчек снова обратился к суду с просьбой

    Тревел-блогер побывал на пляже Пакистана и описал его словами «суровая реальность»

    Люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды за осень попал в ДТП в Москве

    Идею Трампа назначить нового спецпредставителя по Украине объяснили

    Близкие озвучили приоритетную версию в деле о бесследном исчезновении россиян в тайге

    В России опробуют новый способ завоза трудовых мигрантов

    В Грузии задержали двух россиян за незаконное пребывание в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости