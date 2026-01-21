Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:16, 21 января 2026Силовые структуры

Следователи опровергли еще одну версию пропажи семьи Усольцевых

СК: Глава пропавшей семьи Усольцевых не состоял в какой-либо секте
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

У следователей нет данных о том, что пропавший бизнесмен Сергей Усольцев принадлежал к какой-либо секте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее данная версия о пропаже семьи Усольцевых появилась в ряде СМИ, однако в СК ее опровергли.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. После их исчезновения появились многочисленные версии их пропажи.

Туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко посчитал, что семья могла угодить в бурную реку Мана. А друг Усольцевых — Валентин Дегтярев – предположил, что Сергей мог расправиться с женой и дочкой, а затем и с самим собой. Он уверен, что с мужчиной в последнее время происходило «что-то неладное».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп развернул самолет перед Давосом

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стало известно о нежелании Белого дома видеть Зеленского

    Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

    Следователи опровергли еще одну версию пропажи семьи Усольцевых

    Названы вероятные сроки новых торгов по продаже аэропорта Домодедово

    Кличко выступил с обвинениями в адрес Зеленского

    В Европе забыли об Украине из-за Гренландии

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok