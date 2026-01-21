Следователи опровергли еще одну версию пропажи семьи Усольцевых

СК: Глава пропавшей семьи Усольцевых не состоял в какой-либо секте

У следователей нет данных о том, что пропавший бизнесмен Сергей Усольцев принадлежал к какой-либо секте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее данная версия о пропаже семьи Усольцевых появилась в ряде СМИ, однако в СК ее опровергли.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. После их исчезновения появились многочисленные версии их пропажи.

Туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко посчитал, что семья могла угодить в бурную реку Мана. А друг Усольцевых — Валентин Дегтярев – предположил, что Сергей мог расправиться с женой и дочкой, а затем и с самим собой. Он уверен, что с мужчиной в последнее время происходило «что-то неладное».

