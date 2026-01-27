Реклама

13:37, 27 января 2026Силовые структуры

Сын Усольцевой раскрыл новую информацию об обыске машины пропавших в тайге

Баталов заявил, что в машине пропавших Усольцевых не было денег
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Данил Баталов, пасынок Сергея Усольцева и сын его жены Ирины, опроверг ранее распространившуюся информацию о том, что в машине пропавших в тайге нашли деньги. Об этом заявлении сообщает Ura.ru.

«Эту историю с деньгами полностью придумали журналисты... Никаких денег не было», — сказал Баталов, подчеркнув, что лично присутствовал при осмотре машины.

Ранее появились сообщения о найденных в машине 300 тысячах рублей.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. После их исчезновения появились многочисленные версии их исчезновения. В январе друг Усольцевых Валентин Дегтярев выдвинул свою версию произошедшего.

