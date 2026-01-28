Реклама

Россия
15:21, 28 января 2026Россия

Оценена версия о намеренном уходе бесследно пропавших Усольцевых жить в тайгу

РИА Новости: Бесследно пропавшая семья Усольцевых не могла уйти жить в тайгу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Появилось предположение о том, что бесследно пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла уйти жить в тайгу. Версию оценила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, маловероятно, чтобы семья с ребенком намеренно ушла жить в тайгу, поскольку рано или поздно им понадобились бы лекарства и продукты питания.

«Можно подготовиться, допустим, привезти туда продуктов, накупить их в большом количестве и постоянно туда перевозить. Но у этого были бы все равно какие-то свидетели. Я думаю, что следствие тоже рассматривало эту историю, проверяло закупки, траты денег и так далее», — отметила собеседница агентства, добавив, что семья пропала вместе с ребенком и собакой.

По ее словам, с момента пропажи прошло достаточно времени, чтобы появилась какая-то причина выйти из леса.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее Данил Баталов, пасынок Сергея Усольцева и сын его жены Ирины, отверг распространившуюся информацию о том, что в машине пропавших нашли деньги.

