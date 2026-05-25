Мостовой призвал тренера «Краснодара» извиниться и уйти из клуба

11:18, 25 мая 2026

Мостовой призвал тренера «Краснодара» Мусаева извиниться и уйти из клуба
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Мостовой. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении «Краснодара» в минувшем сезоне. Об этом сообщает «Чемпионат».

Экс-игрок отметил, что команда упустила два трофея, в связи с чем он призвал уйти в отставку главного тренера Мурада Мусаева. «Хватит ли у него сейчас сил и совести сказать: "Извините, ребят, я должен покинуть клуб"? Рассказывают, что Мусаев какой-то лучший тренер, а в итоге команда проигрывает два трофея за неделю», — заявил Мостовой.

Ранее 24 мая «Краснодар» проиграл «Спартаку» в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее красно-белые.

В сезоне-2024/2025 Мусаев привел «Краснодар» к первому в истории команды чемпионству. В минувшем сезоне горожане не смогли защитить титул, взяв серебряные медали. Золото досталось «Зениту».

