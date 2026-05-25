Участвующий в СВО колумбиец с позывным Алоаиза заявил о теплом приеме в России

Участвующий в специальной военной операции (СВО) колумбиец Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро с позывным Алоаиза заявил, что был поражен радушному и дружественному приему в Москве. Удивившую его в России деталь боец назвал в интервью RT.

«Когда я сюда приехал, я очень боялся, что меня встретят заносчивые высокомерные люди, что не очень радушно меня встретят. Когда я прибыл в Москву, меня встречал человек. Я протянул ему руку, и он не пожал ее, он крепко меня обнял. И я почувствовал теплый, дружеский прием», — рассказал Алоаиза.

По его словам, после знакомства он понял, что все рассказы о жителях России на Западе не соответствуют реальности. Колумбиец отметил, что теплый прием ждал его и на военной базе. Участник спецоперации подчеркнул, что после окончания СВО планирует остаться в России и переехать с семьей в деревню. В будущем он хотел бы продолжить военную карьеру или работать медиком.

Алоаиза участвует в СВО с 2023 года. После приезда на фронт он вступил в интернациональный батальон «Пятнашка», который создали еще в 2014 году. Он известен большим числом иностранных добровольцев в своем составе. Кроме того, подразделение участвовало в боях под Марьинкой, Дебальцево, Иловайском, за донецкий аэропорт, Авдеевку, Артемовск и на других направлениях.