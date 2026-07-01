52-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

52-летняя актриса Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа и ретуши

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фото без макияжа и ретуши. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлела лицо крупным планом. На изображении видно, что Высоцкая позировала без мейкапа и укладки. Телезвезда не уточнила, где сделала кадр.

В октябре 2025 года Высоцкая раскрыла правду о пластике. Знаменитость в разговоре с бывшим главным редактором Tatler Russia Ксенией Соловьевой призналась, что не стала бы публично заявлять о проделанных операциях. «Я бы тихонечко все сделала, посидела в норке и вышла с видом, как будто так все и должно быть. Я против того, чтобы выносить всю жизнь в медийное пространство», — отметила она.