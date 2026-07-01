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09:30, 1 июля 2026Мир

Германия и Франция разошлись во взглядах на будущее Каллас

Politico: Франция выступает за расширение полномочий Каллас, а Германия за ослабление
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Nick Iwanyshyn / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Франция выступает за расширение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас, тогда как часть немецких чиновников, напротив, предлагает сократить ее влияние и передать часть функций Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Франция выступает за укрепление Европейской службы внешних действий, и позиция министра [иностранных дел Жан-Ноэля Барро] не изменилась с тех пор, как он выступил против ее ослабления на конференции послов», — сказал французский чиновник.

В то же время, по данным источников Politico среди европейских дипломатов, Германия в целом поддерживает структурную реформу системы управления внешней политикой ЕС, однако больше выступает за расширение полномочий Еврокомиссии.

Собеседники Politico отмечают, что для изменения системы управления внешней политикой Евросоюза потребуется одобрение лидеров стран ЕС после того, как Каллас представит свои предложения. Французская сторона рассматривает три возможных сценария реформы: усиление роли Еврокомиссии, сближение Европейской службы внешних действий с Советом ЕС либо одновременное расширение полномочий обеих структур.

Ранее стало известно, что ряд чиновников ЕС выступают за ликвидацию внешнеполитической службы. По данным Politico, многие задачи внешнеполитической службы все чаще выполняет ЕК. Кроме того, ЕС столкнулся с личным противостоянием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

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