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10:12, 29 июня 2026Мир

Ведомство Каллас захотели ликвидировать

Politico: Ряд чиновников ЕС выступают за ликвидацию внешнеполитической службы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Ряд чиновников Европейского союза (ЕС) выступают за ликвидацию внешнеполитической службы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«И в Европейском совете, и в Еврокомиссии есть группа, которая хотела бы упразднить Европейскую службу внешних действий. Другие выступают за ее сохранение, но их не так много», — утверждается в публикации.

По данным издания, многие задачи внешнеполитической службы все чаще выполняет Еврокомиссия (ЕК). Кроме того, ЕС столкнулся с личным противостоянием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая критикует фон дер Ляйен за диктаторский стиль управления.

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph заявили о политической изоляции Каллас. По их данным, глава европейской дипломатии пока не смогла добиться от стран ЕС финансовой поддержки своих инициатив.

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