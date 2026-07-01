Названы самые подорожавшие товары

РИА Новости: Сильнее всего в мире подорожали в 2026 году сера и индий

Самыми подорожавшими товарами в мире в первом полугодии 2026-го стали сера и индий, выросшие в цене на 120 и 88 процентов соответственно. Об этом со ссылкой на данные торговых площадок сообщает РИА Новости.

Также в числе лидеров роста названы германий (на 72 процента), бензин в США (на 69 процентов) и СПГ в Восточной Азии (на 65 процентов). Наиболее заметным из сельскохозяйственной продукции стало прибавление стоимости риса (на 38 процентов).

Среди лидеров снижения, по информации агентства, оказались картофель на европейском рынке (минус 78 процентов) и яйца на американском (минус 59 процентов после прошлогоднего резкого подорожания). Также в 2026 году значительно упали в цене палладий и апельсиновый сок.

Подорожание многих товаров напрямую связано с последствиями иранского конфликта, разразившегося на рубеже зимы и весны. В феврале самый резкий рост показывал «технологичный» неодим — химический элемент, используемый при производстве магнитов, то есть связанный с сектором полупроводников. Тем не менее дороговизна не помешала американскому фондовому рынку продемонстрировать в апреле-июне самый большой квартальный рост за семь лет.