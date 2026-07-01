Квартальный рост американского фондового рынка оказался самым сильным за семь лет

В апреле-июне индекс S&P 500 вырос на максимальные с 2020 года 14,5 %

Рост американского фондового рынка оказался во втором квартале самым сильным за семь лет — индекс S&P 500, включающий котировки 500 крупнейших компаний страны, вырос в апреле-июне на максимальные с 2020 года 14,5 процента. Об этом сообщает «Финам».

В марте индекс падал на фоне неопределенности, связанной с иранским конфликтом и ростом цен на сырье, однако затем резкий рывок корпоративных прибылей, в том числе связанных с сектором ИИ, перевернул тенденцию. За месяц с небольшим S&P 500 подскочил на 11 процентов, начав обновлять исторические максимумы.

Как сообщало 8 мая агентство Bloomberg, резкий рост котировок способствовал выходу настроений инвесторов на «маниакальный» уровень по трем отслеживаемым показателям из шести. В дальнейшем рост, как и предсказывалось, замедлился, однако отката не произошло.

В то же время, несмотря на появление признаков урегулирования иранского конфликта, давление на акции стали оказывать возросшие риски повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) из-за скачка инфляции.