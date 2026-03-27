Американские акции пережили самое резкое с начала иранского конфликта падение

Bloomberg: Акции пережили 26 марта резкое падение, пострадав от двойного удара

Американские фондовые рынки пережили самое резкое с начала иранского конфликта падение — 26 марта индекс S&P 500 снизился на 1,7 процента, что стало максимумом с января. Это произошло в том числе на фоне усиления сомнений в близости соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном, пишет Bloomberg. Снижение привело к самому низкому уровню закрытия с сентября, при этом восемь из одиннадцати секторов оказались в минусе, перечисляет агентство, отмечая, что технологический индекс Nasdaq 100 снизился еще сильнее — на 2,4 процента.

«В целом рынок пострадал от двойного удара: намека на повышение ставки ЕЦБ и пресс-конференции Трампа, которая, на мой взгляд, определенно прозвучала как предвестник "более агрессивного" следующего шага в конфликте», — прокомментировал ситуацию главный инвестиционный директор Siebert Financial Марк Малек. Речь, по его словам, идет о более длительном периоде роста цен на нефть и повышении процентных ставок, что в итоге скажется на динамике всех акций.

Нефть накануне дорожала более чем на 5 процентов, достигая 108 долларов за баррель марки Brent. «Сегодняшний технологический сектор — это не убежище. Закрытие Ормузского пролива касается не только нефти. Речь идет и о других ресурсах, и некоторые из этих ресурсов чрезвычайно важны для технологических компаний», — отметила в свою очередь руководитель отдела исследований инвестиционных решений в Simcorp Мелисса Браун.

На фоне слухов о подготовке США наземной операции против Ирана и информации о том, что представители администрации Трампа изучают потенциальное влияние на экономику скачка стоимости нефти до 200 долларов за баррель аналитики призывают не принимать импульсивных решений. «Избегать торговли на основе заголовков новостей и, сохраняя дисциплину, поскольку это может продолжаться еще несколько недель», — посоветовал руководитель отдела глобальных акций и реальных активов в Wells Fargo Investment Institute Самир Самана.

Ранее глава «Интерроса» Владимир Потанин, говоря о ситуации на сырьевых рынках, отметил, что нынешний взлет цен пока нет смысла даже анализировать, поскольку он «точно является разовым» ввиду экстраординарных причин, которыми был вызван.