19:59, 26 марта 2026

Российскую экономику сравнили с дубом во время грозы

Потанин: Экономика России устойчива к санкциям, как дуб во время грозы
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава «Интерроса» Владимир Потанин проиллюстрировал тезис об устойчивости российской экономики к санкциям, использовав образ дуба во время грозы. Об этом пишут «Ведомости».

«Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», — отметил миллиардер в связи с этим сравнением.

Санкции, по его словам, вредят потребителям в тех странах, которые их вводят, в то время как Россия, поскольку «рынки являются глобальными», направляет свои товары туда, где заинтересованы в их получении.

Подтвердив тезис о том, что возврата к прежнему мироустройству не будет, Потанин выразил уверенность, что Россия на фоне всех изменений «найдет свое место» и «в какой-то мере восстановит отношения с теми партнерами, с которыми раньше у нас исторически были хорошие отношения».

Говоря о ситуации на сырьевых рынках, предприниматель отметил, что нынешний взлет цен нет смысла даже анализировать, так как он «точно является разовым» ввиду экстраординарных причин, которыми был вызван. «В среднесрочном плане все равно мир живет по очень таким цикличным и, в общем-то, прогнозируемым законам», — резюмировал Потанин.

Ранее он рассказал как в 2022 году на фоне вала санкций вернулся в банковский бизнес, купив в России две крупные кредитные организации.

