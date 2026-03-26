Нефть резко подорожала

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла 26 марта на 5 %

Стоимость нефти резко выросла 26 марта, поднявшись более чем на 5 процентов, до 108 долларов за баррель марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель подскакивал на 4,72 процента, до 107,04 доллара.

Подорожание ускорилось после публикации в соцсети президента США Дональда Трампа, упрекнувшего иранские власти в том, что они публично заявляют, что только рассматривают предложение американцев, хотя на самом деле якобы «умоляют» Белый дом о сделке.

В понедельник, 23 марта, Трамп продлил на пять дней срок действия своего ультиматума, пообещав в течение указанного срока не наносить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. После этого заявления цены на нефть рухнули на 14 процентов.

За 15 минут до того, как президент США сообщил в тот день о «продуктивных переговорах» с Тегераном, нефтяной рынок пережил всплеск сделок на сумму около 580 миллионов долларов. Ситуацию, при которой взлет объемов торгов произошел рано утром в понедельник в отсутствии важных данных или значимых событий, брокеры назвали «действительно ненормальной», отметив, что «кто-то просто значительно разбогател».