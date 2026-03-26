Трамп рассказал о мольбах иранских переговорщиков

Трамп: Переговорщики Ирана умоляют США заключить сделку

Иранские переговорщики умоляют США заключить сделку по мирному урегулированию конфликта. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Они умоляют нас заключить сделку, что им и следовало бы делать, поскольку они были бы военным образом уничтожены, с нулевыми шансами на восстановление, и тем не менее они публично заявляют, что только "рассматривают наше предложение". НЕПРАВИЛЬНО!!!» — написал хозяин Белого дома.

Ранее высокопоставленные источники газеты The Jerusalem Post рассказали, что израильские власти обеспокоены перспективой скорого перемирия между США и Ираном с подачи Трампа.

Также стало известно, что Пентагон разрабатывает военные варианты «финального удара» по Ирану, если не будет достигнут прогресс в переговорах и Ормузский пролив останется закрытым.