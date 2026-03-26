Трамп рассказал о мольбах иранских переговорщиков

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 26 марта 2026

Трамп: Переговорщики Ирана умоляют США заключить сделку
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Иранские переговорщики умоляют США заключить сделку по мирному урегулированию конфликта. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Они умоляют нас заключить сделку, что им и следовало бы делать, поскольку они были бы военным образом уничтожены, с нулевыми шансами на восстановление, и тем не менее они публично заявляют, что только "рассматривают наше предложение". НЕПРАВИЛЬНО!!!» — написал хозяин Белого дома.

Ранее высокопоставленные источники газеты The Jerusalem Post рассказали, что израильские власти обеспокоены перспективой скорого перемирия между США и Ираном с подачи Трампа.

Также стало известно, что Пентагон разрабатывает военные варианты «финального удара» по Ирану, если не будет достигнут прогресс в переговорах и Ормузский пролив останется закрытым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok