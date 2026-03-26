13:24, 26 марта 2026Мир

Израильтяне испугались мира между Ираном и США

JP: Израильские власти обеспокоились перспективой перемирия США и Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские власти обеспокоены перспективой скорого перемирия между США и Ираном с подачи американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле пишет газета The Jerusalem Post.

«В настоящее время позиции Тегерана и Вашингтона делают вероятность достижения соглашения крайне низкой или вовсе нулевой. Тем не менее Трамп может нас удивить», — передает издание слова одного из своих собеседников.

Ранее Иран отверг мирные предложения Трампа и выдвинул Штатам пять встречных условий. Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены его требования.

