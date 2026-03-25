Иран выставил свои условия завершения конфликта

Press TV: Иран выдвинул США пять условий окончания конфликта

Иран выставил США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного чиновника Исламской Республики.

В частности, Тегеран выдвинул следующие требования:

Полное прекращение боевых действий и расправ над руководством со стороны США и Израиля; Создание механизмов, предотвращающих начало новых боевых действий против Исламской республики; Гарантированная и четко прописанная система выплаты компенсаций за ущерб, причиненных конфликтом; Завершение боевых действий на всех фронтах и со всеми «группами сопротивления» по всему региону; Международное признание права Ирана контролировать Ормузский пролив.

Собеседник телеканала также подчеркнул, что Исламская республика прекратит боевые действия тогда, когда сама этого захочет и когда будут выполнены ее условия. Он добавил, что Иран готов обороняться до тех пор, пока требования не будут учтены Вашингтоном.

Ранее Press TV со ссылкой на иранского чиновника сообщил, что Тегеран считает обманом предложенный США план по урегулированию конфликта. Поэтому Тегеран требует учета всех выдвинутых требований.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании Верховному руководителю Исламской республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.