17:27, 25 марта 2026Мир

Иран ответил на предложенный США план по урегулированию конфликта

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Иран считает обманом предложенный США план и отвергает его. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника.

«Иран оценил эти предложения, как и два предыдущих, и считает их обманом для усиления напряженности, поскольку в обоих прошлых случаях США не имели реального намерения вести переговоры и совершили военное нападение на Иран», — заявил источник телеканала.

Он подчеркнул, что Иран прекратит конфликт тогда, когда примет такое решение и при выполнении условий, которые сам установит. По его словам, Тегеран не позволит президенту США Дональду Трампу определять время окончания войны.

Ранее стало известно, что Пакистан выступил посредником в передаче иранской стороне предложения Соединенных Штатов по переговорам. Новостные агентства сообщали о 15-пунктном рамочном плане США по прекращению боевых действий.

