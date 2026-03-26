13:44, 26 марта 2026Мир

В США раскрыли варианты «финального удара» по Ирану

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Пентагон разрабатывает военные варианты «финального удара» по Ирану, если не будет достигнут прогресс в переговорах и Ормузский пролив останется закрытым. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Американские чиновники считают, что «сокрушительная демонстрация силы» для завершения боевых действий создаст больше рычагов влияния на переговорах или даст президенту США Дональду Трампу повод указать на это и объявить о победе.

Источники портала раскрыли четыре сценария «финального удара». Первый вариант предполагает атаку или блокаду иранского острова Харк. Другим способом может стать вторжение американских сил на остров Ларак, где расположены бункеры, боевые катера, способные взрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижение в проливе.

Кроме того, США могут попытаться захватить остров Абу-Муса и два других меньших острова, расположенных у западного входа в Ормузский пролив, которые контролирует Иран, но на них также претендуют ОАЭ.

Еще одним сценарием в Пентагоне рассматривают блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть в восточную часть пролива. Отмечается, что американские военные также подготовили планы наземных операций в глубине территории Ирана для «обеспечения безопасности высокообогащенного урана», хранящегося на ядерных объектах.

Источники подчеркнули, что Трамп еще не принял решения о реализации какого-либо из этих сценариев, и представители Белого дома называют любые потенциальные наземные операции «гипотетическими». По их словам, президент США готов к эскалации, если переговоры с Ираном в ближайшее время не принесут ощутимых результатов.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

