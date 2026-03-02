Реклама

Экономика
08:48, 2 марта 2026Экономика

Назван самый подорожавший в мире товар

РИА Новости: Самым подорожавшим в мире товаром в феврале оказался неодим
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Phawat / Shutterstock / Fotodom

По итогам февраля 2026 года самым подорожавшим на глобальном фондовом рынке товаром оказался неодим — химический элемент, используемый при производстве магнитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов ведущих мировых бирж.

За последний месяц зимы оптовая стоимость неодима подскочила на 30,5 процента в сравнении с январским показателем. Среди других металлов заметно прибавили в цене индий (используется в сферах электроники, медицины, энергетики и промышленности; плюс 23,4 процента) и родий (применяется в ювелирном деле, автопроме и химпроме; плюс 10,1 процента).

В конце зимы ощутимо подорожали и основные марки нефти. Так, котировки эталонного североморского сорта Brent выросли на 6,7 процента, а West Texas Intermediate (WTI) — на 6,3 процента. В настоящее время первая марка на лондонской бирже ICE торгуется в районе 77,5 доллара за баррель, а вторая — на уровне 71,2 доллара.

Эксперты связывают подорожание нефти, золота и ряда ключевых металлов в том числе с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. Власти Ирана в ответ перекрыли Ормузский пролив, через который до недавнего времени проходила значительная часть поставок нефти на мировой рынок. На этом фоне аналитики предупредили о риске перерастания конфликта в полноценную региональную войну, которая может затянуться надолго.

