Офицер военной полиции тайно торговал поблажками для солдат в российском регионе

В Барнауле военный суд приговорил военного полицейского Колесника к 10 годам за 7 взяток

В Барнауле гарнизонный военный суд приговорил должностного лица военной полиции Андрея Колесника к 10 годам лишения свободы за тайную торговлю поблажками для солдат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Как установил суд, Колесник семь раз через посредников получал взятки в виде денег от прикомандированных к сборному пункту военнослужащих, получивших статус самовольно оставивших воинские части.

Колесник будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года, с лишением воинского звания.

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