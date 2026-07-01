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09:30, 1 июля 2026Экономика

Названа доля финансово устойчивых россиян

РИА Новости: Почти две трети россиян располагают сбережениями на срок от трех месяцев
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Почти две трети россиян располагают накоплениями, которых им хватит как минимум на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В исследовании приняли участие в общей сложности порядка трех тысяч граждан. По его итогам выяснилось, что у около 62 процентов респондентов есть сбережения, объем которых позволяет им чувствовать себя финансово устойчивыми как минимум в ближайшие три месяца.

Более трети (38 процентов) опрошенных признались, что сформировали накопления на срок от полугода и более. Для сравнения, годом ранее доля россиян, чьи накопления позволяли прожить без постоянного дохода шесть месяцев и дольше, составляла 30 процентов.

В целом эксперты указывают на постепенное повышение финансовой грамотности россиян. Об этом, в частности, заявляли в Центробанке (ЦБ). Аналитики «Выберу.ру» отмечают, что в последнее время все больше граждан стали формировать накопления для защиты от потенциальных кризисных ситуаций. На этом фоне крупные покупки стали отходить на второй план.

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