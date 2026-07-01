Названа доля финансово устойчивых россиян

Почти две трети россиян располагают накоплениями, которых им хватит как минимум на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».
В исследовании приняли участие в общей сложности порядка трех тысяч граждан. По его итогам выяснилось, что у около 62 процентов респондентов есть сбережения, объем которых позволяет им чувствовать себя финансово устойчивыми как минимум в ближайшие три месяца.
Более трети (38 процентов) опрошенных признались, что сформировали накопления на срок от полугода и более. Для сравнения, годом ранее доля россиян, чьи накопления позволяли прожить без постоянного дохода шесть месяцев и дольше, составляла 30 процентов.
В целом эксперты указывают на постепенное повышение финансовой грамотности россиян. Об этом, в частности, заявляли в Центробанке (ЦБ). Аналитики «Выберу.ру» отмечают, что в последнее время все больше граждан стали формировать накопления для защиты от потенциальных кризисных ситуаций. На этом фоне крупные покупки стали отходить на второй план.