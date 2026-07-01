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Из жизни
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09:15, 1 июля 2026Из жизни

Мужчина простил избившую его сына насмерть любовницу

В Китае женщина пинками вызвала у ребенка разрыв печени и получила прощение у его отца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: K_Z / Shutterstock / Fotodom

В Китае мужчина простил любовницу, которая избила насмерть его полуторагодовалого сына. Об этом сообщает South China Morning Post.

Случай произошел в провинции Гуандун. По данным следствия, девушка по фамилии Го, которая жила с отцом ребенка и ухаживала за мальчиком, на протяжении нескольких дней эпизодически била его ногой в живот. От ударов у ребенка произошел разрыв печени, поджелудочной и кишечника. Врачи сообщили матери, что тело ребенка было покрыто синяками, а живот «раздулся, как воздушный шар». Кроме того, у него зафиксировали травмы затылка. Как сообщается, ранее женщина уже щипала и била мальчика за непослушание.

Мать ребенка, которая развелась с отцом в апреле прошлого года и не знала о сожительстве бывшего мужа с новой возлюбленной, узнала обо всем после звонка свекра, когда отец уже оформлял документы на кремацию. Женщина настояла на вскрытии и вызвала полицию, после чего против убийцы было возбуждено дело. Отец написал официальное письмо о прощении, заявив, что верит в добрые намерения сожительницы.

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Юристы пояснили, что такое письмо имеет юридическую силу, но поскольку второй родитель против, оно будет слабым аргументом в суде. Поэтому убийцу могут приговорить к тюремному сроку не менее десяти лет или даже к казни, учитывая жестокость по отношению к ребенку.

Ранее сообщалось, что в США женщина предложила помощь путешественнице с плачущим ребенком и похитила его. После задержания она объяснила свои действия указаниями бога.

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