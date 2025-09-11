Незнакомка предложила матери помочь с плачущим ребенком и сбежала с ним

В США женщина похитила плачущего ребенка после предложения успокоить его

В США женщина предложила помощь путешественнице с плачущим ребенком и похитила его. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел около четырех утра 2 сентября в аэропорту Майами. 23-летняя Алвина Омисири Агба заметила мать с плачущим четырехлетним мальчиком на контрольно-пропускном пункте и предложила помочь и успокоить его. Взяв ребенка незнакомки на руки, она вышла из очереди и сбежала к дальней стене. Потеряв сына из виду, мать отправилась на его поиски. Однако Агба, увидев ее, вцепилась в мальчика и стала говорить, что это ее ребенок.

Похитительницу задержали после вмешательства посторонней свидетельницы — Найлет Монтано. Она с боем отобрала ребенка и спряталась за стойкой, чтобы защитить его. Агба объяснила свои действия указаниями бога: «Я пыталась успокоить его, отведя к стене с радугой, и взяла ребенка, потому что Бог мне велел». Задержанная содержится в исправительном центре Тернера Гилфорда Найта, ей предъявлены обвинения в нападении и противоправном лишении свободы.

