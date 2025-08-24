Мать вонзила нож в голову дочери

SCMP: Завирусилось видео со спокойным ребенком, у которого в голове торчал нож

В Китае мать привела в больницу свою трехлетнюю дочь, у которой в голове застрял нож. Такое видео, как пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), завирусилось в интернете и ошеломило социальные сети.

Сильнее всего пользователей поразило спокойное поведение ребенка, который шел так, словно ничего не произошло. Инцидент имел место в Народной больнице Дунчуань в Куньмине, провинция Юньнань, на юго-западе Китая. По словам матери, она случайно взмахнула простыней, в результате чего лежавший рядом нож для фруктов отлетел и вонзился в голову игравшего неподалеку ребенка. Впрочем, по словам одного из сотрудников больницы, мать призналась ему, что пыталась напугать дочь, у которой была истерика, и случайно нанесла ей эту травму.

Медики смогли удалить нож. Девочка находится в больнице в стабильном состоянии. Полиция официально сочла происшествие несчастным случаем и не увидела в нем преступного умысла.

