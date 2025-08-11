Силовые структуры
09:17, 11 августа 2025Силовые структуры

Раскрыто содержание предсмертной записки расправившейся со своими детьми матери

В Екатеринбурге убившая детей мать оставила предсмертную записку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге 49-летняя мать, расправившаяся с трехлетней дочерью и девятилетним сыном, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

По его данным, в записке просто было указано, где хранятся сбережения. Также там упоминались коды от банковских карт.

Предварительно, в ночь на 10 августа женщина-врач ударила дочь ножом в сердце, а сыну — перерезала горло. После этого она наложила на себя руки. Мать нападавшей утверждает, что ранее дочь не высказывала подобных мыслей и не представляла опасности для детей.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства. Известно, что семья ранее характеризовалась положительно, на учетах в ПДН полиции и психиатрическом учете не состояла. Сын перешел в третий класс и учился хорошо, дочь ходила в детский сад.

