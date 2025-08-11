Раскрыты подробности о личности расправившейся со своими детьми перед суицидом матери

Мать, которая могла расправиться со своими детьми, работала в больнице Екатеринбурге. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, в полицию обратилась россиянка и рассказала, что ее дочь перестала выходить на связь и из-за депрессии «может наломать дров». После этого полицейские нашли в квартире женщину и двух детей без признаков жизни.
По предварительным данным, 49-летняя россиянка, расправившись с девятилетним сыном и трехлетней дочерью, наложила на себя руки. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства.
Известно, что семья ранее характеризовалась положительно, на учетах в ПДН полиции и психиатрическом учете не состояла. Сын перешел в третий класс и учился хорошо, дочь ходила в детский сад.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обезумевшая мать напала на своего ребенка с ножом.