08:45, 11 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о личности расправившейся со своими детьми перед суицидом матери

Мать, убившая детей и покончившая с собой, работала в больнице Екатеринбурга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мать, которая могла расправиться со своими детьми, работала в больнице Екатеринбурге. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в полицию обратилась россиянка и рассказала, что ее дочь перестала выходить на связь и из-за депрессии «может наломать дров». После этого полицейские нашли в квартире женщину и двух детей без признаков жизни.

По предварительным данным, 49-летняя россиянка, расправившись с девятилетним сыном и трехлетней дочерью, наложила на себя руки. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства.

Известно, что семья ранее характеризовалась положительно, на учетах в ПДН полиции и психиатрическом учете не состояла. Сын перешел в третий класс и учился хорошо, дочь ходила в детский сад.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обезумевшая мать напала на своего ребенка с ножом.

