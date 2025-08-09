В Санкт-Петербурге обезумевшая мать напала на своего ребенка с ножом

В Санкт-Петербурге женщина, вооружившись ножом, напала на своего ребенка, убила его, а затем покончила с собой. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.

Как стало известно, все произошло 8 августа в доме на Гаккелевской улице. «Обезумевшая мать зарезала своего трехлетнего сына (...) а после пыталась лишить жизни и себя. В жилье осталась пустая детская кровать, следы крови и нож», — приводит подробности Telegram-канал Mash на Мойке.

Как уточнили в Следственном комитете, в итоге женщина также скончалась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователи осматривают место происшествия.

