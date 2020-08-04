Прилепин назвал свою версию задержания «российских боевиков» в Белоруссии

Президента Белоруссии Александра Лукашенко нарочно вводят в заблуждение по поводу россиян, которых отнесли к бойцам ЧВК Вагнера. Такую версию задержания назвал писатель Захар Прилепин, под руководством которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) служила часть задержанных в Минске россиян, передает «Sputnik Беларусь».

Прилепин предположил, что дезинформацией Лукашенко могут заниматься «определенные персонажи» из спецслужб республики. Он призвал граждан Белоруссии к здравому смыслу и сказал, что знает задержанных россиян. По его словам, это «специалисты другого толка, они не для уличных манифестаций» и у них есть «собственная специфика, которой они занимаются».

Он добавил, что задержанные люди не были знакомы друг с другом, а люди, которые едут для проведения «майдана» (на этой версии настаивает Минск) должны уметь работать в любой ситуации. Прилепин выразил надежду на то, что до Лукашенко как можно скорее доведут «реальное положение дел».

Ранее 4 августа Лукашенко заявил, что на юг Белоруссии якобы перебросили еще один отряд «российских боевиков» из частных военных компаний. По его словам, их цель — дестабилизировать ситуацию в стране. Президент Белоруссии заявил, что их вынуждены «ловить по лесам» вместо уборки урожая.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, Минск счел их боевиками ЧВК Вагнера, которые якобы готовят теракт и массовые беспорядки перед президентскими выборами. Их также связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты страны Сергея Тихановского.

30 июля кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, ссылаясь на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Ровкова, заявил, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в республике. Он также сказал, что в стране есть 170 боевиков, которые обучены подрывной и снайперской деятельности, их объявили в розыск. 4 августа Прилепин заявил, что почти 170 россиян покинули Белоруссию.