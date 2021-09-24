Евросоюз предостерег Мали от сотрудничества с ЧВК Вагнера

Жозеп Боррель предупредил Мали о последствиях, если те будут сотрудничать с ЧВК Вагнера

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель предупредил Мали о возможных последствиях в случае сотрудничества властей африканской страны с ЧВК Вагнера, передает «Интерфакс».

Такое предостережение Боррель высказал на встрече с министром иностранных дел переходного правительства Мали Абдулайе Диопом. По его заявлению, возможное участие частной военной компании в делах страны будет «незамедлительно иметь последствия» в сотрудничестве между ЕС и переходным правительством Мали.

Ранее в сентябре агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, в Мали планируется направить до тысячи россиян.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в различных странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

