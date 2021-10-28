Россия выразила надежду на восстановление доверия в отношениях с Евросоюзом

Посол Мешков: Москва надеется на доверительные отношения с ЕС при председательстве Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков выразил надежду на восстановление доверительных отношений между Москвой и Европейским союзом при председательстве Франции в Совете ЕС. Об этом он заявил в ходе встречи с французской общественной ассоциацией «Пассаж», передает ТАСС.

«В будущем году наступает важный для Франции этап — к ней переходит председательство в Совете ЕС. Хочется надеяться, что в ходе французского председательства вернется благоразумие и ответственный подход к нашему общему континенту», — подчеркнул дипломат.

Мешков уточнил, что сейчас со стороны Евросоюза подевается доверие, нарастают антироссийские фобии и установки, не обоснованные ничем, кроме идеологизированного противостояния.

Посол добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, между Москвой и Парижем продолжается диалог на самом высоком уровне, в том числе между главами государств Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Работа ведется по 13 направлениям, а в сентябре к ним добавилось еще одно — консультации по Афганистану.

Мешков заключил, что Россия и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут ответственность за поддержание стабильности во всем мире, а взаимное уважение и симпатии двух народов не зависят от политического климата.

Ранее, 11 октября, ЕС включил в санкционные списки еще восемь граждан России. Все они оказались сотрудниками правоохранительных органов судьями, прокурорами и сотрудниками службы безопасности, ответственными за соблюдение российского законодательства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, пообещала, что Кремль ответит на расширение антироссийских санкций.

