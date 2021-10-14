В МИД России пообещали ответить на санкции Евросоюза

Представитель МИД Захарова: шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга пообещала, что Кремль ответит на расширение антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

«Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны», — заявила дипломат. По ее словам, последние меры Брюсселя из-за присоединения Крыма к России усугубляют раскол в мире.

Захарова также назвала меры ЕС «санкционный играми», которые имеют «исключительно политическую подоплеку». Также представитель МИД заявила, что своими действиями страны Евросоюза поощряют саботаж Минских соглашений со стороны Киева.

11 октября ЕС включил в санкционные списки еще восемь граждан России. Все они оказались сотрудниками правоохранительных органов судьями, прокурорами и сотрудниками службы безопасности, ответственными за соблюдение российского законодательства.