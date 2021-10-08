В Швеции обвинили Россию в кризисе с мигрантами на границе ЕС

Министр обороны Швеции: Россия причастна к кризису с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС

Министр обороны Швеции Петер Хультквист обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Литвы. Об этом он заявил телеканалу TV4 после встречи в Стокгольме с главой Минобороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, передает ТАСС.

По его словам, Россия намерена дестабилизировать европейские страны, оказать давление на регион и весь Евросоюз. Глава ведомства подчеркнул, что Москва заинтересована в подобном развитии событий. «Сейчас масштаб значительно больше, все это происходит в контексте. Сначала начинается приток мигрантов, затем — крупные военные учения "Запад", а дальше поток мигрантов продолжается», — объяснил министр.

Хультквист также добавил, что для противостояния России необходимо продолжать санкции против нее.

Ранее сообщалось, что властные органы Европейского союза (ЕС) захотели прекратить рейсы в Минск из стран, откуда чаще всего начинают свой путь нелегальные мигранты, чтобы впоследствии перебраться на территорию Европы. Еврокомиссар по внутренним дела Илва Йоханссон рассказала, что уровень миграции в ЕС из Сирии, Ирака и стран Африки через белорусскую территорию продолжает расти. Она обвинила власти республики в пособничестве нелегалам и попытке дестабилизировать европейское объединение.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из Африки и Ближневосточного региона начали нелегально перебираться через границы в поисках убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на пограничных пунктах Латвии и Польши и возвращать назад.