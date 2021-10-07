Нелегальные мигранты нашли новый путь из Белоруссии в Евросоюз

Финляндия заявила, что мигранты прибывают из Белоруссии и Эстонии в багажниках машин

Нелегальные мигранты из Ближнего Востока нашли новый путь из Белоруссии в Евросоюз — через Эстонию и Финляндию. Об этом 7 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

В сентябре Береговая охрана Финляндии возбудила семь уголовных дел о попытках мигрантов из Белоруссии проникнуть в страну. «Под подозрением более десятка контрабандистов, почти все — иракцы. Часть из них проживает в Финляндии», — заявил начальник отдела по предупреждению преступности Береговой охраны Финского залива Юкка Текокоски.

По его словам, некоторые мигранты прибывают на паромах из Эстонии, их прячут в багажниках машин. Финская полиция наладила контакты с коллегами из Прибалтики.

Текокоски полагает, что путь из Ближнего Востока через Белоруссию в Финляндию или другую страну Евросоюза стоит для нелегала до 15 тысяч евро.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после того, как в мае президент Александр Лукашенко, на фоне очередного обострения отношений с Западом, пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком.