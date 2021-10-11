В России отреагировали на расширение санкций Евросоюза из-за Крыма

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на расширение Европейским союзом (ЕС) санкционного списка из-за вхождения полуострова в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, принятое Евросоюзом решение рассматривается исключительно как заказное дежурное политическое действие, которое не приведет к улучшению жизни европейцев и не поспособствует развитию добрососедских отношений ЕС с Россией. Парламентарий подчеркнула, что подобное особенно неприемлемо в условиях, когда мировая повестка требует объединения усилий стран для борьбы с коронавирусом и решения проблемы климатических аномалий.

Ковитиди также отметила, что попытка Запада приучить мир к определенным политическим процедурам, в том числе санкциям, и таким образом обеспечить себе геополитическое доминирование провалилась.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) расширил санкционный список из-за вхождения Крыма в состав России и включил в него еще восемь российских граждан. В черный список добавили сотрудников правоохранительных органов — судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства. «Совет [ЕС] считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано в заявлении на официальном сайте ведомства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.