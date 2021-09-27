Евросоюз продлит санкции против России за химоружие

Постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) на заседании комитета (COREPER) согласуют продление персональных санкций против России за распространение и использование химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в объединении.

По информации агентства, решение согласуют 29 сентября. В повестке предстоящего заседания постпредов Евросоюза пункт о продлении санкций за применение химоружия указан как не требующий обсуждения, поэтому его согласуют автоматически.

После этого продление должны будут технически утвердить представители стран-членов объединения. «Пока нет точной информации, будет ли это утверждение оформлено на очном заседании или по письменной процедуре», — рассказал источник агентства.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (основатель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). В частности, под ограничения попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

12 октября 2020-го сообщалось, что ЕС продлил до 16 октября 2021-го санкции в отношении организаций и лиц, которые разрабатывают и применяют химическое оружие. На данный момент ограничительные меры действуют в отношении пяти граждан, устроивших химнападения в Сирии, а также четырех персон, причастных, по мнению ЕС, к применению нервно-паралитического вещества «Новичок» в английском городе Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль (в частности, в списке указаны россияне Александр Петров и Руслан Боширов, обвиненные Великобританией). Кроме того, санкции введены против одной организации — Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC).