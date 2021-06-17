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В Конгрессе США призвали к санкциям против России по химоружию

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Фото: CHERISS MAY / Reuters

Американские конгрессмены призвали президента США Джо Байдена к введению второй части санкций против России по химоружию. Текст обращения опубликован на сайте республиканской фракции комитета Палаты представителей по иностранным делам.

По мнению члена палаты представителей Майкла Маккола и сенатора Джеймса Риша, отказ от введения ограничений будет расцениваться как «односторонняя уступка, которая демонстрирует слабость». «Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям», — заявили они.

Авторы обращения добавили, что введения санкций требует закон США о контроле за химическим и биологическим оружием и искоренении боевых действий от 1991 года. По их мнению, этот шаг поможет призвать президента России Владимира Путина «к ответственности за его дальнейшее использование химического оружия и вопиющее игнорирование международных норм и основных прав».

Ранее Владимир Путин рассказал о вероятности новых санкций со стороны США. По словам президента, шаги в сторону новых ограничений с американской стороны после двустороннего саммита лидеров будут означать упущенную возможность.

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