Евросоюз включил еще восемь граждан России в черный список из-за Крыма

Европейский союз (ЕС) расширил санкционный список из-за вхождения Крыма в состав России и включил в него еще восемь российских граждан. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета ЕС.

В черный список добавили сотрудников правоохранительных органов — судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства.

«Совет [ЕС] считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано в заявлении.

В частности под санкции попали начальник управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Раннее Совет ЕС на один год продлил персональные санкции против граждан России за применение и распространение химического оружия. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года. Они нацелены на 15 физических лиц и две организации. Попавшим под санкции запрещаются поездки в страны Евросоюза, а также их активы в ЕС замораживаются.