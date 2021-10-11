Евросоюз продлил санкции за химоружие против граждан России

Совет Европейского союза (ЕС) на один год продлил персональные санкции против граждан России за применение и распространение химического оружия. Сообщение об этом опубликовано на сайте совета.

Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года. Они нацелены на 15 физических лиц и две организации. Попавшим под санкции запрещаются поездки в страны Евросоюза, а также их активы в ЕС замораживаются. Продление вступит в силу не позднее 16 октября, когда документ будет опубликован в официальном журнале.

12 октября 2020-го сообщалось, что ЕС продлил до 16 октября 2021-го санкции в отношении организаций и лиц, которые разрабатывают и применяют химическое оружие. На данный момент ограничительные меры действуют в отношении пяти граждан, устроивших химнападения в Сирии, а также четырех персон, причастных, по мнению ЕС, к применению нервно-паралитического вещества «Новичок» в английском городе Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль (в частности, в списке указаны россияне Александр Петров и Руслан Боширов, обвиненные Великобританией). Кроме того, санкции введены против одной организации — Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC).

Также санкции введены в отношении четырех «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (основатель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). В частности, под ограничения попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов.