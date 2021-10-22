В России назвали впутывание Путина в дела Евросоюза беспардонным поведением

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что со стороны Европарламента было возмутительно и беспардонно впутывать президента России Владимира Путина во внутренние конфликты и обвинять Москву в использовании в своих целях смуты в рядах членов объединения. Таким мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантаже Варшавы, в Европарламенте прервали упоминанием Путина.

Моравецкий заявлял, что Польшу шантажируют после того, как Конституционный суд страны признал верховенство национального права над европейским. «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — подчеркнул Моравецкий. По его словам, подобное поведение стало методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.

Многие европарламентарии оценили слова польского премьера негативно. Чтобы оборвать речь Моравецкого, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер указал на то, что скандальное заявление польского премьера может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией. Вебер отметил, что такое выступление якобы порадует президента Владимира Путина.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!» — заявил Манфред Вебер.

Навязчивые идеи гложут европейских политиков

Цеков выразил крайнее возмущение словами Вебера и назвал его заявления антироссийскими. «Они ведут себя просто беспардонно. Они обсуждают какие-то внутренние проблемы и при этом считают своей обязанностью упомянуть Россию или Путина», — сказал он.

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Политик отметил что в Евросоюзе уже привыкли винить в собственных неудачах кого угодно, но только не членов объединения. «В психиатрии есть такое понятие как навязчивая идея. Так вот я считаю, что подавляющее большинство европейских политиков не вполне здорово и страдает этим синдромом. Они не могут объективно оценивать ситуацию и не могут справиться со своими проблемами, не обвиняя в них кого-то, кто находится за пределами Евросоюза», — отметил Цеков.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС превращается из объединения равных и свободных держав в централизованную организацию, которая доминирует над странами-участниками. В пример он привел попытку финансового давления Европейской комиссии на решения польских органов власти.

7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм.