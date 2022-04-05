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Россия призвала США прекратить накачивать Украину летальным оружием

Посольство РФ призвало США прекратить накачивать Украину летальным оружием

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить накачивать Украину летальным оружием. Об этом говорится в заявлении, распространенном в Telegram-канале дипмиссии.

Российские дипломаты подчеркнули абсурдность заявлений старшего заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозе, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных Вооруженными силами России на территории Украины, поскольку сами Соединенные Штаты непрерывно поставляют киевскому режиму смертоносные вооружения.

«Не меньшую озабоченность вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам», — добавили в посольстве.

Дипломаты отметили, что неспособность украинских властей обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, мародерству, грабежам и террору.

«Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — призвали в посольстве.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также опроверг заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине создают угрозу ядерной безопасности. «Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки. Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», — сказал Антонов.

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Марина Совина
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