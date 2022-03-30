Российский посол отверг угрозу ядерной безопасности из-за действий на Украине

Посол РФ в США Антонов отверг угрозу ядерной безопасности из-за действий России на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине создают угрозу ядерной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль атомные объекты (Чернобыльскую и Запорожскую АЭС) на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований», — отметил посол.

Дипломат назвал слова Дженкинс «очередной попыткой перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки». По словам Антонова, действующие блоки АЭС работают в нормальном режиме, а военнослужащие РФ не вмешиваются в работу станций, а только охраняют их.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил возможность начала ядерной войны. По его словам, никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда. Помимо этого, Медведев заявил, что как бывший главнокомандующий прекрасно осознает масштабы. Он добавил, что целями ядерных средств поражения НАТО являются объекты на территории России.