В Германии скептически оценили слова Макрона о гарантиях для России

В ФРГ скептически оценили слова президента Макрона о гарантиях безопасности для России

Представители правящей в ФРГ коалиции оценили со скептицизмом предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. Об этом сообщает Die Welt.

«Слова Макрона удивляют», — заявил заявил внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократическая партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид.

Он добавил, что НАТО никогда не угрожала России, но посредством Основополагающего акта Россия — НАТО были созданы общие рамки для обсуждения вопросов безопасности.

Эксперт по внешней политике фракции Свободной демократической партии (СвДП) Ульрих Лехте заявил, что готовность России и Украины является основным условием для таких переговоров. «На мой взгляд, Макрон хотел бы подготовиться ко всем возможностям и обсудить различные сценарии», — полагает депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы.