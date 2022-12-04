Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 4 декабря 2022Мир

В Германии скептически оценили слова Макрона о гарантиях для России

В ФРГ скептически оценили слова президента Макрона о гарантиях безопасности для России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представители правящей в ФРГ коалиции оценили со скептицизмом предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. Об этом сообщает Die Welt.

«Слова Макрона удивляют», — заявил заявил внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократическая партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид.

Он добавил, что НАТО никогда не угрожала России, но посредством Основополагающего акта Россия — НАТО были созданы общие рамки для обсуждения вопросов безопасности.

Эксперт по внешней политике фракции Свободной демократической партии (СвДП) Ульрих Лехте заявил, что готовность России и Украины является основным условием для таких переговоров. «На мой взгляд, Макрон хотел бы подготовиться ко всем возможностям и обсудить различные сценарии», — полагает депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для переговоров с Россией по Украине
В Германии скептически оценили слова Макрона о гарантиях для России
На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ
Глава разведки США рассказала об оптимистичном настрое в отношении ВСУ
Почти 90 процентов родителей остались недовольны качеством школьного образования
Белоруссия продолжит рассчитываться с Россией за энергоносители рублями
Во Франции призвали успокоить Зеленского и избежать экономического суицида ЕС
Стало известно будущее травмированного Неймара на чемпионате мира
В Испании заявили об ослабевающей поддержке Зеленского со стороны Запада
Жители Милана потребовали перестать вооружать Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.