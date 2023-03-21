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04:14, 21 марта 2023Мир

Венгрия опровергла наложение вето на публикацию заявления ЕС по «аресту» Путина

МИД Венгрии опроверг наложение вето на публикацию заявления ЕС по «аресту» Путина

Фото: IMAGO / Christian Spicker / Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай опроверг информацию о том, что Будапешт наложил вето на публикацию совместного заявления Евросоюза (ЕС) по вопросу выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство MTI, передает ТАСС.

Как объяснил Пацолай, Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю свою позицию. «Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого», — рассказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран ЕС по вопросу выдачи ордера МУС на «арест» Владимира Путина.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

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Марина Совина
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