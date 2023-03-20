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23:15, 20 марта 2023Мир

Венгрия запретила Евросоюзу публиковать заявление по вопросу «ареста» Путина МУС

Венгрия наложила вето на публикацию заявления ЕС по вопросу «ареста» Путина МУС

Фото: Monus Marton / Reuters

Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран Евросоюза по вопросу выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

Позиция Будапешта привела к тому, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вместо официального заявления выступил с заявлением от своего имени. Агентство отмечает, что позиция Венгрии, касающаяся ордера на «арест» российского лидера, может быть высказана на очередном саммите ЕС 23-24 марта.

Ранее Европейская служба внешних связей выпустила заявление, в котором сообщалось, что ЕС поддерживает «арест» президента России и рассматривает решение МУС как «начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности».

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

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Марина Совина
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