В ЕС поддержали решение МУС выдать ордер на «арест» Путина

В Евросоюзе поддержали решение МУС выдать ордер на «арест» президента России Путина

В Европейском союзе (ЕС) поддерживают решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

«Европейский союз приветствует и поощряет дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления в связи с агрессивной войной России против Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что ЕС рассматривает решение МУС как «начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности». Евросоюз призвал к всестороннему сотрудничеству с МУС все государства-участники.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.