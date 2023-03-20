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11:09, 20 марта 2023Мир

В ЕС поддержали решение МУС выдать ордер на «арест» Путина

В Евросоюзе поддержали решение МУС выдать ордер на «арест» президента России Путина

Фото: Sem van der Wal / Pool / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) поддерживают решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

«Европейский союз приветствует и поощряет дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления в связи с агрессивной войной России против Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что ЕС рассматривает решение МУС как «начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности». Евросоюз призвал к всестороннему сотрудничеству с МУС все государства-участники.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.

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Виктория Кондратьева
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