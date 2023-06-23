В ЕК высказались о сроках вступления Украины в Евросоюз

Глава ЕК фон дер Ляйен предсказала вступление Украины в ЕС в ближайшие 20-30 лет

Евросоюз (ЕС) в ближайшие 20-30 лет невозможно будет представить без Украины. О таких сроках сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

«Мы не можем назвать точную дату [вступления Украины в ЕС], но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем», — высказалась она.

Глава ЕК уточнила, что ЕС уже подготовил бюджет для помощи Украине после 2023 года — Киеву планируется выделить в течение четырех лет 50 миллиардов евро. При этом вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявлял, что Евросоюз будет готов предоставить такой пакет помощи только в случае проведения Киевом реформ по борьбе с коррупцией.

Фон дер Ляйен также указала, что ЕС несет «особую ответственность перед Украиной» и внимательно относится к желанию республики к вступлению в Евросоюз. «Мы работаем с ними над реформой судебной системы, над мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, над свободой информации и другими вопросами», — заявила она.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.