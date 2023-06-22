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13:50, 22 июня 2023Мир

Евросоюз назвал Украине условия предоставления помощи на 50 миллиардов евро

Bloomberg: в ЕК заявили о передаче Украине 50 миллиардов евро в случае проведения реформ

Фото: Francisco Seco / AP

Евросоюз будет готов предоставить Украине пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро только в случае проведения Киевом реформ по борьбе с коррупцией, заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Нам необходимо работать над способностью грамотно задействовать эти деньги», — сказал еврокомиссар, добавив, что указанная сумма будет выплачена, если Украина проведет реформы по укреплению принципа верховенства закона и борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе начали работу над подготовкой закона для использования российских замороженных активов для восстановления Украины. По ее словам, объединение планирует выделить Украине 50 миллиардов долларов на компенсацию дефицита бюджета.

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    Глеб Бажуткин
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