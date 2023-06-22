В Европе начали готовить закон для использования замороженных активов России

Фон дер Ляйен: закон для использования российских активов подготовят до летних каникул

В Евросоюзе начали работу над подготовкой закона для использования российских замороженных активов для восстановления Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует итальянская газета Corriere della Sera.

По словам представителя ЕК, юридически обосновать изъятие средств государства и крупных предпринимателей «очень сложно», но специалисты должны разработать конкретные предложения до ухода на летние каникулы. Также фон дер Ляйен напомнила, что объединение планирует выделить Украине 50 миллиардов долларов на компенсацию дефицита бюджета. Треть этой суммы будет предоставлена в виде грантов, а оставшаяся часть — в виде кредитов.

Говоря о финансовой поддержке Украины, в Еврокомиссии опасаются двух проблем — продолжающихся в стране боевых действий, из-за которых растет сумма издержек и высокого уровня коррупции, из-за чего Брюсселю приходится внимательнее следить за использованием денег Киевом.

В рамках международной конференции, посвященной восстановлению Украины, власти Евросоюза пришли к выводу, что не могут конфисковать все замороженные активы России на законных основаниях. Однако юристы нашли возможность временного использования этих средств и предложили обязать компании, получающие прибыль от активов в России, переводить деньги на поддержку Украины.