Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:24, 21 июня 2023Мир

Страны ЕС примут многолетний многомиллиардный план восстановления Украины

Politico: страны ЕС примут план восстановления Украины на сумму 100 миллиардов евро

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Для предотвращения экономической и гуманитарной катастрофы на европейском континенте страны ЕС примут план по восстановлению Украины, в ближайшие три года на эти цели будут выделены 100 миллиардов евро. О главной теме обсуждения на конференции по восстановлению Украины, проводимой в Лондоне 21 и 22 июня, сообщают обозреватели Politico.

«Накануне саммита Европейская комиссия обнародовала новый план помощи стране в выполнении ее повседневных операций и финансировании восстановления Украины. "Украинский фонд" предоставит Украине до 50 миллиардов евро финансовой поддержки с 2024 по 2027 год — 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов евро в виде грантов, которые будут управляться с помощью нового специального инструмента под названием "Украинский резерв"», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что главным препятствием на пути полного восстановления страны стоят две проблемы — продолжающийся конфликт, который увеличивает сумму финансовых издержек, а также высокий уровень коррупции на Украине, к «которой многие страны ЕС по-прежнему относятся с опаской». «Брюссель будет осуществлять значительный контроль над тем, как [Киев] распределяет и использует деньги», — резюмируют обозреватели.

Ранее госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что касса Европейского союза (ЕС) уже опустела, однако политический блок намеревается выделить Киеву еще 50 миллиардов евро. «Из-за финансирования войны и Украины касса ЕС опустела, поэтому в бюджет надо дополнительно добавить несколько десятков миллиардов», — подчеркнул политик, отметив, что большая часть из этих средств будет передана на украинские нужды.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»
    У проекта «Придумано в России» нашли проблемы с расходами
    Россиянам назвали неожиданное свойства чеснока
    Стало известно об улучшении российских атомных подлодок проекта 955А
    Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановлено
    Популярный рэпер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку
    Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы
    Страны ЕС примут многолетний многомиллиардный план восстановления Украины
    В российском регионе приостановили движение поездов из-за снаряда на путях
    В Новой Москве обнаружили обломки третьего беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.