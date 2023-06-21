Страны ЕС примут многолетний многомиллиардный план восстановления Украины

Politico: страны ЕС примут план восстановления Украины на сумму 100 миллиардов евро

Для предотвращения экономической и гуманитарной катастрофы на европейском континенте страны ЕС примут план по восстановлению Украины, в ближайшие три года на эти цели будут выделены 100 миллиардов евро. О главной теме обсуждения на конференции по восстановлению Украины, проводимой в Лондоне 21 и 22 июня, сообщают обозреватели Politico.

«Накануне саммита Европейская комиссия обнародовала новый план помощи стране в выполнении ее повседневных операций и финансировании восстановления Украины. "Украинский фонд" предоставит Украине до 50 миллиардов евро финансовой поддержки с 2024 по 2027 год — 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов евро в виде грантов, которые будут управляться с помощью нового специального инструмента под названием "Украинский резерв"», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что главным препятствием на пути полного восстановления страны стоят две проблемы — продолжающийся конфликт, который увеличивает сумму финансовых издержек, а также высокий уровень коррупции на Украине, к «которой многие страны ЕС по-прежнему относятся с опаской». «Брюссель будет осуществлять значительный контроль над тем, как [Киев] распределяет и использует деньги», — резюмируют обозреватели.

Ранее госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что касса Европейского союза (ЕС) уже опустела, однако политический блок намеревается выделить Киеву еще 50 миллиардов евро. «Из-за финансирования войны и Украины касса ЕС опустела, поэтому в бюджет надо дополнительно добавить несколько десятков миллиардов», — подчеркнул политик, отметив, что большая часть из этих средств будет передана на украинские нужды.